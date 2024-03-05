Башкирия примет участие в проекте «Непридуманные истории»

Проект «Непридуманные истории» ищет героев для документального фильма о спорте. Башкортостан вошёл в список субъектов России, в которых состоятся съёмки. Героями фильма станут жители региона: дети-спортсмены, их тренеры и наставники с необычной судьбой и уникальной историей.

Если спорт помог вам увидеть безграничность человеческих возможностей, понять ценность жизни и развития, научил работать в команде, идти вперед и не бояться трудностей – присылайте свои истории на электронную почту: [email protected]. Отправить письмо можно до 20 марта. В письме необходимо указать: наименование региона, название истории и обратный номер связи.