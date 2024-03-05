Радий Хабиров посетил промышленные предприятия Уфимского района

Драйвер развития республики. В рамках расширенного заседания коллегии Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана глава региона Радий Хабиров посетил ряд промышленных предприятий в Уфимском районе. В их числе – резиденты индустриального парка «Нижегородский», который действует в муниципалитете с 2019 года.

Эту подстанцию ждали не только промышленные предприятия, но и жители Уфимского и Чишминского районов. К строительству приступили в сентябре прошлого года и вели работы ускоренными темпами. В итоге уже сегодня Глава Башкортостана принял участие в пусконаладочных работах объекта стоимостью почти в 300 млн рублей. Проект предусматривает возможность установки ещё одного такого же трансформатора, что позволит при необходимости вдвое увеличить суммарную установленную мощность.

Мощность 16 МВт хватит, чтобы и других подключить, резерва мощности хватит на 3-4 года. Фарит Ибрагимов, директор подстанции

А на этой производственной площадке изготавливают профили ПВХ для пластиковых окон и дверных коробок. Продукция успешно заняла свою нишу на рынке и поставляется в 50 российских регионов, а также страны ближнего зарубежья. Только в прошлом году объём производства превысил 4,5 млрд рублей. Это прямой результат эффективной инвестиционной политики. Растёт не только выручка, но и штат специалистов.

Реализовали крупный инвестпроект, закупили современное оборудование. Олег Родионов, директор предприятия

Отрывая заседание коллегии Минпрома, Радий Хабиров отметил, что сейчас основная цель – обеспечить технологический суверенитет страны. В предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40%.

В рамках реализации поручения Президента по укреплению технологического суверенитета Правительство России наиболее важные отраслевые задачи переводит в формат мегапроектов. На республиканском уровне мы уже определили ряд из шести мегапроектов по основным направлениям импортозамещения: критической химической, станкоинструментальной продукции и беспилотных авиационных систем. Нужно обеспечить реализацию и поддержку этих мегапроектов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Предприятия отрасли получают всю необходимую поддержку и налоговые льготы. За последние пять лет по линии Минпрома выделено более 12 млрд рублей. Кроме того, Башкортостан вошёл в число 20 пилотных регионов с высоким научно-технологическим потенциалом, на реализацию которого направлено ещё 9 млрд.

Мы первые по многим показателям, и, несмотря на санкции, у нас стабильный рост показателей. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Потенциал в сотрудничестве с Башкортостаном видят и другие регионы страны. Особые отношения с соседними областями и республиками.

Интересна ваша беспилотная авиация, вы в этом сильны, мы в другом, будем работать вместе. Павел Рыжий, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области