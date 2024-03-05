Известно, когда в Уфе начнут реконструировать Госцирк

Я сделал один проект. Как приехал сюда, начал работать. Там нужно было проект сделать, здание очень сложное. Мы сделали проект, потом, когда Министерство культуры посмотрело, пришлось немножко его поменять. В результате что: мы проект все-таки сделали, я нашел внебюджетные средства. Проект мы сделали, но зайти в экспертизу не можем, потому что экспертиза нам говорит: как вы зайдете в экспертизу – нет источников финансирования, на которые строить. Финансирование я бы разделил на годы, если бы из бюджета.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан