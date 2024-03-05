Известно, когда в Уфе начнут реконструировать Госцирк
Уфимский Госцирк ждёт
реконструкция и реставрация. Распоряжением Правительства России он внесен в
перечень объектов госпрограммы «Строительство». В целом из федерального бюджета
будет выделено почти 2 млрд рублей. Средства начнут поступать с 2026 года, и
тогда же начнутся работы.
В 2017 году здание Уфимского
цирка было признано аварийным. Объект находится в федеральной собственности. В
январе прошлого года во время визита Президента России в Уфу Радий Хабиров
обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь в решении проблемы. Глава
государства пообещал, что окажет поддержку.
Я сделал один проект.
Как приехал сюда, начал работать. Там нужно было проект сделать, здание очень
сложное. Мы сделали проект, потом, когда Министерство культуры посмотрело,
пришлось немножко его поменять. В результате что: мы проект все-таки сделали, я
нашел внебюджетные средства. Проект мы сделали, но зайти в экспертизу не можем,
потому что экспертиза нам говорит: как вы зайдете в экспертизу – нет источников
финансирования, на которые строить. Финансирование я бы разделил на годы, если
бы из бюджета.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Цирковое искусство
заслуживает того, чтобы государство обратило на него больше внимания, чем до
сих пор. Там много, конечно, вопросов и коммерческих, и прочих, но у нас очень
высокий уровень циркового искусства, и, конечно, нужна соответствующая
материальная база. Я в курсе этих проблем в целом. Но вы правы абсолютно, надо
им помогать.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации
Сдача запланирована
на 2028 год. Помимо федеральных средств, 57 млн рублей выделит само
предприятие. Здание ждёт масштабная реновация.