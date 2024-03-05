В Уфе в пятый раз прошёл «Бал маленьких принцесс»

«Бал маленьких принцесс». Мероприятие, ставшее доброй традицией, в республике сегодня прошло в пятый раз. Самых юных представительниц прекрасного пола накануне 8 марта поздравили в Башкирском театре оперы и балета. В празднике для детей с ограниченными возможностями здоровья принял участие глава республики. По инициативе Радия Хабирова 2024 год объявлен Годом заботы о людях с ОВЗ. План проведения мероприятий на улучшение качества их жизни утверждён и реализуется.
Суета не меньше, чем в настоящем королевстве перед балом. Последние штрихи в макияже и причёске. Завершает образ корона – самый главный атрибут «Бала маленьких принцесс». Цветочные бутоньерки для мам и бабушек. Ощущение праздника должно быть даже в мелочах. На главный бал девочки съехались со всей республики. Асия Нугаева из Стерлитамакского района привезла свою внучку. Их у неё трое, после смерти мамы девочек бабушка поднимает их самостоятельно.
Как и положено балу – на танцполе галантные кавалеры. Вальсировали принцессы с воспитанниками Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева и курсантами юридического института. Каждой юной гостье особое внимание, ведь вскоре наступит их праздник.
Гости праздника – девочки с ограниченными возможностями здоровья, из семей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, а также дочери участников СВО. Военнослужащий с позывным «Бизон» сейчас в отпуске – на бал сопровождает свою принцессу лично.
Детей поздравил и Радий Хабиров. Выступая со сцены, глава республики сказал девочкам, что они очень сильные и большие молодцы. Юные гостьи не отпустили руководителя региона без традиционной фотосессии. Этот год – особенный для жителей республики с ОВЗ. Его посвятят заботе как о взрослых, так и о детях, нуждающихся в помощи.
«Бал маленьких принцесс» организован за счёт благотворительных средств. По такому же принципу проводится Аксаковская ёлка для детей с ОВЗ. Проекты стартовали в 2019 году. После просмотра музыкального представления – время получать подарки. С пустыми руками с праздников не уходят.
«Бал маленьких принцесс» проводится в пятый раз. В канун 8 Марта в праздник чествуют самых юных представительниц прекрасного пола. Мероприятие объединило более полутысячи родителей и их детей, но девочек с особенностями здоровья в республике, конечно же, больше – чтобы каждая из них ощутила себя принцессой, по поручению Главы Башкортостана бал проводится в каждом муниципалитете.