В Башкирии проводят профилактические работы в преддверии паводка

В Башкортостане паводок ожидается сильнее обычного. Высота снежного покрова выше средних показателей на 30-60 %. Сейчас началась активная подготовка территорий, находящихся в зоне риска. Спасатели уже проводят профилактические работы.

Аниса Хабибуллина надеется, что болотные сапоги в этом году ей не пригодятся. В районе уже полным ходом началась подготовка к паводку. Уфимка живёт в Нижегородке в частном доме, который топит почти каждый год. Женщина вспоминает: последнее сильное половодье было пару лет назад. Тогда участок ушёл под воду на два метра.

Чтобы не потерять имущество, нужно заранее позаботиться о страховке. У Анисы Хабибуллиной чемоданчик с важными бумагами всегда под рукой. В связи с резким подъёмом воды в Белой в микрорайоне Кооперативная поляна затопило 365 домов. А на территории Уфимского лесничества пожар охватил 30 гектаров площади. Но не стоит пугаться. Это лишь два условных сценария Всероссийских командно-штабных учений, которые проходят в Башкортостане.

Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций будут направлены в пункты временного размещения, где им предоставят всё необходимое. Также жильцам затопленных домов будет оказана финансовая помощь.

В МЧС России начали отрабатывать три способа приёма заявлений от населения в случае природных и техногенных бедствий: в МФЦ, в пункте временного размещения и на портале «Госуслуги». Сегодня в тестовом режиме в офисе «Мои документы» провели приём заявлений.