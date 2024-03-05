В Башкирии проводят профилактические работы в преддверии паводка

В Башкортостане паводок ожидается сильнее обычного. Высота снежного покрова выше средних показателей на 30-60 %. Сейчас началась активная подготовка территорий, находящихся в зоне риска. Спасатели уже проводят профилактические работы.
Аниса Хабибуллина надеется, что болотные сапоги в этом году ей не пригодятся. В районе уже полным ходом началась подготовка к паводку. Уфимка живёт в Нижегородке в частном доме, который топит почти каждый год. Женщина вспоминает: последнее сильное половодье было пару лет назад. Тогда участок ушёл под воду на два метра.
Чтобы не потерять имущество, нужно заранее позаботиться о страховке. У Анисы Хабибуллиной чемоданчик с важными бумагами всегда под рукой. В связи с резким подъёмом воды в Белой в микрорайоне Кооперативная поляна затопило 365 домов. А на территории Уфимского лесничества пожар охватил 30 гектаров площади. Но не стоит пугаться. Это лишь два условных сценария Всероссийских командно-штабных учений, которые проходят в Башкортостане.
Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций будут направлены в пункты временного размещения, где им предоставят всё необходимое. Также жильцам затопленных домов будет оказана финансовая помощь.
В МЧС России начали отрабатывать три способа приёма заявлений от населения в случае природных и техногенных бедствий: в МФЦ, в пункте временного размещения и на портале «Госуслуги». Сегодня в тестовом режиме в офисе «Мои документы» провели приём заявлений.
По словам синоптиков, в республике паводок начнётся в конце марта – начале апреля, как и в предыдущие годы. Всё зависит от перехода через ноль градусов. Если плюсовая температура будет стабильно держаться днём и ночью, то можно говорить о начале половодья. В любом случае спасатели уже вовсю готовятся к встрече с большой водой.