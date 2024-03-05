В Башкирии прошёл фестиваль «Павловская лыжня»

В Нуримановском районе прошёл девятый фестиваль «Павловская лыжня». В этом году на соревнования съехались 370 спортсменов из пяти регионов страны. Это Татарстан, Удмуртская Республика, Тюменская область, Пермский край и Республика Башкортостан. В течение двух дней боролись за победу любители спорта в семи дисциплинах.

С 2016 года фестиваль «Павловская лыжня» объединяет любителей спорта. Большинство участников – те, кто ежегодно выходит на старт. В этом году в программу добавили две новые дисциплины: скитур-гонка и ночной спринт. С него и начали девятый по счету фестиваль.

Были предусмотрены старты и для самых юных спортсменов. Детские лыжные гонки проходили по двум дистанциям – 50 и 100 метров. Но самым зрелищным стал ездовой спорт: в собачьей упряжке и скиджоринг – это, так называемые, стоячие заезды – на лыжах.

Мы собираем на этом фестивале любителей разных дисциплин. Здесь не только циклические виды спорта. Горнолыжный спорт тоже является изюминкой, ездовой спорт является украшением этого фестиваля. Дети – это украшение каждого спортивного события, потому что смотреть на это без умиления невозможно. Элина Гайнуллина, организатор фестиваля «Павловская лыжня – 2024»

В соревнованиях участие принимали даже профессионалы. Владимир Надежкин – мастер спорта по лыжным гонкам. В фестивале он принял участие в двух дисциплинах – лыжная гонка на 25 километров и забег в гору. В итоге спортсмен стал абсолютным победителем фестиваля.

Ну, конечно, самое сложное в горе – это гора. Вначале все пытаются быстренько убежать, но самый сок этой горы – на середине, где очень крутое место и выполаживание, где надо разгоняться, наоборот. У всех уже сил не хватает, а если правильно разложиться, то и удовольствие получишь, и первым придёшь. Владимир Надежкин, победитель фестиваля «Павловская лыжня – 2024»

София Елизарьева показала лучшее время в двух дисциплинах среди женщин. Гонку на 25 километров спортсменка преодолела за 1 час и 12 минут, а на гору София сумела взобраться за 17 минут и 9 секунд.

Вчера я бежала 25 километров, мне было достаточно легко, потому что равнина и в целом ничего сверхъестественного. А сегодня новый опыт, новая дисциплина. Мне очень понравилось, хотя было достаточно сложно. София Елизарьева, победительница фестиваля «Павловская лыжня – 2024»

На старт вышли спортсмены самого разного возраста. Уже 20 лет Илюса Хуснетдинова увлекается лыжными гонками. И добивается своих рекордных результатов. В забеге на 25 километров спортсменка показала свое лучшее время.

Это просто супер. Я рада, что есть Павловка, в будущем процветания и процветания желаю. Молодежь, я сейчас заметила, идет в гору, просто класс. Я их догоняю, они от меня убегают. Илюса Хуснетдинова, участница фестиваля «Павловская лыжня – 2024»

Забег в гору – одна из самых непростых дисциплин. Но, несмотря на это, большое количество желающих попробовали свои силы. Сначала спортсмены преодолевали два километра по ровному участку, затем 750 метров вверх по горнолыжной трассе.

Алиса Красноярская приняла участие в этой дисциплине впервые. На середине подъёма у спортсменки свело ногу, но это ей не помешало преодолеть дистанцию.

На самом деле непередаваемые ощущения, и я много раз игнорировала эту дистанцию, думала, это сложно. На самом деле, технически это действительно сложнее, но то, как тебя встречают на финише, – это, конечно, непередаваемая история. Алиса Красноярская, участница фестиваля «Павловская лыжня – 2024»