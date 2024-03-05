В Башкирии прошёл фестиваль «Павловская лыжня»

В Нуримановском районе прошёл девятый фестиваль «Павловская лыжня». В этом году на соревнования съехались 370 спортсменов из пяти регионов страны. Это Татарстан, Удмуртская Республика, Тюменская область, Пермский край и Республика Башкортостан. В течение двух дней боролись за победу любители спорта в семи дисциплинах.
С 2016 года фестиваль «Павловская лыжня» объединяет любителей спорта. Большинство участников – те, кто ежегодно выходит на старт. В этом году в программу добавили две новые дисциплины: скитур-гонка и ночной спринт. С него и начали девятый по счету фестиваль.
Были предусмотрены старты и для самых юных спортсменов. Детские лыжные гонки проходили по двум дистанциям – 50 и 100 метров. Но самым зрелищным стал ездовой спорт: в собачьей упряжке и скиджоринг – это, так называемые, стоячие заезды – на лыжах.
В соревнованиях участие принимали даже профессионалы. Владимир Надежкин – мастер спорта по лыжным гонкам. В фестивале он принял участие в двух дисциплинах – лыжная гонка на 25 километров и забег в гору. В итоге спортсмен стал абсолютным победителем фестиваля.
София Елизарьева показала лучшее время в двух дисциплинах среди женщин. Гонку на 25 километров спортсменка преодолела за 1 час и 12 минут, а на гору София сумела взобраться за 17 минут и 9 секунд.
На старт вышли спортсмены самого разного возраста. Уже 20 лет Илюса Хуснетдинова увлекается лыжными гонками. И добивается своих рекордных результатов. В забеге на 25 километров спортсменка показала свое лучшее время.
Забег в гору – одна из самых непростых дисциплин. Но, несмотря на это, большое количество желающих попробовали свои силы. Сначала спортсмены преодолевали два километра по ровному участку, затем 750 метров вверх по горнолыжной трассе.
Алиса Красноярская приняла участие в этой дисциплине впервые. На середине подъёма у спортсменки свело ногу, но это ей не помешало преодолеть дистанцию.
Сезон зимних видов спорта приближается к концу. 17 марта пройдёт завершающий уфимский лыжный марафон на территории комплекса «Биатлон».