В башкирском Салавате пожар унес жизни двух женщин

О пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажки в экстренные службы сообщили жильцы дома. Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации людей.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, из полыхающей квартиры вынесли женщину. Она была без сознания, скончалась по дороге в стационар в карете скорой помощи. Позже было обнаружено тело еще одной женщины.

Со слов соседей, обе погибшие часто выпивали и курили в этой квартире, что и могло послужить причиной пожара.

На месте работали дознаватели, а также эксперт испытательной пожарной лаборатории.