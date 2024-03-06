В Уфе на ночь будут закрывать часть арочного моста через Белую

В целях обеспечения безопасности при капитальном ремонте сооружения в башкирской столице будут перекрывать первую полосу (в сторону аэропорта) старого арочного моста через Белую.

Фото №1 - В Уфе на ночь будут закрывать часть арочного моста через Белую

Ограничения будут действовать в период с 6 по 22 марта с 00:00 до 06:00 часов.

Напомним, к демонтажу арки приступят в марте. Старую арку заменят на такую же новую, так как она считается одной из достопримечательностей Уфы.   

Капитальный ремонт моста, который был построен в 1956 году, входит в перечень объектов к 450-летию основания столицы. Общий объем вложений составил 4,23 млрд рублей. После ремонта на Южном въезде будут функционировать 11 полос движения.  

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