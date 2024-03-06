В Уфе инспекторы ГИБДД пресекли 500 нарушений ПДД

Инспекторы ГИБДД Уфы продолжают следить за безопасностью на дорогах столицы.

Фото №1 - В Уфе инспекторы ГИБДД пресекли 500 нарушений ПДД

Так, за последние сутки удалось пресечь около 500 нарушений ПДД. Среди них:

60 — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам;

73 — нарушения правил ремней безопасности;

8 — нарушений правил перевозки детей-пассажиров;

45 — пешеходов было привлечено к ответственности за нарушение требований ПДД.

Также задержано 8 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, и 4 водителя, управлявших транспортным средством, не имея при этом водительского удостоверения.

Всего зафиксировано 60 дорожно-транспортных происшествий. В одной из аварий пострадали два человека.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Акции БСТ