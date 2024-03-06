В Уфе инспекторы ГИБДД пресекли 500 нарушений ПДД

Инспекторы ГИБДД Уфы продолжают следить за безопасностью на дорогах столицы.
Так, за последние сутки удалось пресечь около 500 нарушений ПДД. Среди них:
60 — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам;
73 — нарушения правил ремней безопасности;
8 — нарушений правил перевозки детей-пассажиров;
45 — пешеходов было привлечено к ответственности за нарушение требований ПДД.
Также задержано 8 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, и 4 водителя, управлявших транспортным средством, не имея при этом водительского удостоверения.
Всего зафиксировано 60 дорожно-транспортных происшествий. В одной из аварий пострадали два человека.