Башкирия получила на 60 млн руб. больше благодаря росту налога на использование недр

Налог на использование недр общего пользования вырос на 21%. Это позволило привлечь в бюджет республики почти на 60 миллионов рублей больше, чем в 2022 году. Об этом рассказали в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана.
По словам руководителя ведомства Нияза Фазылова, контроль усилен благодаря расширению функций единой автоматизированной информационной системы республики. Согласно изменениям, регистрироваться должны не только пользователи недр, но и собственники земли, арендаторы участков, потребители недр для собственных нужд.
Также на заседании рассмотрели вопросы переработки бытовых отходов, недропользования, охраны природы и мира диких животных.