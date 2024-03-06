В Уфе состоялся финал соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья»

Финал спортивного соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» состоялся в Уфе на базе Башкирского аграрного университета. Такие игры организовал Госкомитет республики по ветеринарии среди команд подведомственных учреждений в рамках мероприятий, посвящённых Году семьи.

Финалу игр предшествовали пять зональных этапов, по результатам которых на республику вышли обладатели первых и вторых мест. Семьи приехали из районов. Всего десять команд. Все старались прийти к финишу первыми: соревновались в скорости, ловкости, забивали мячи в корзину, прыгали и проходили комбинированную эстафету. Умение работать в команде было на первом месте.