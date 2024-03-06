В Башкирии посчитали количество зарегистрированных охотников

В Башкирии начитали 81 тысячу зарегистрированных охотников. Это около 2% населения региона. И только треть из них выезжают на охоту регулярно.
Статистику привел министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов на коллегии ведомства.
По его данным, дисциплина охотников в Башкирии улучшается, выявленных фактов нарушения правил охоты становится меньше.
В прошлом году установлено 58 фактов незаконной добычи диких животных. Всем виновным предъявлены иски на общую сумму 7,8 млн рублей, взыскано 6,9 млн рублей.