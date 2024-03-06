В Башкирии во время паводка в зону подтопления попадут 313 населенных пунктов

В текущем году в Башкирии в зоне риска подтопления во время половодья находятся 313 населенных пунктов в 44 муниципалитетах. Об этом рассказала зампредседателя госкомитета республики по ЧС Лилия Каримова в эфире телепроекта «Салям».

Она подчеркнула, что наиболее опасными участками являются изгибы русла реки, а также места, где есть мосты.

В Башкирии установлено 57 автоматических постов для мониторинга уровня воды. Из этого числа 54 поста расположены на реках республики, еще три – на водохранилищах.