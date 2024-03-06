В Башкирии во время паводка в зону подтопления попадут 313 населенных пунктов

В текущем году в Башкирии в зоне риска подтопления во время половодья находятся 313 населенных пунктов в 44 муниципалитетах. Об этом рассказала зампредседателя госкомитета республики по ЧС Лилия Каримова в эфире телепроекта «Салям».

Фото №1 - В Башкирии во время паводка в зону подтопления попадут 313 населенных пунктов

Она подчеркнула, что наиболее опасными участками являются изгибы русла реки, а также места, где есть мосты.  

В Башкирии установлено 57 автоматических постов для мониторинга уровня воды. Из этого числа 54 поста расположены на реках республики, еще три – на водохранилищах.

Все они оснащены камерами наблюдения и фото/видеофиксации. Благодаря данным объектам мы можем сделать прогноз на две недели вперед. Любой житель Башкирии также может следить за обстановкой через систему «Паводок 2.0».

Лилия Каримова, заместитель председателя госкомитета Башкирии по ЧС
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