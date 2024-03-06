В Правительстве Башкирии обсудили вопросы безопасности на выборах Президента

В Башкортостане более 7,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов и МЧС будут обеспечивать безопасность на выборах Президента России с 15 по 17 марта. В правительстве региона прошло совещание с участием представителей Центризбиркома, полиции, экстренных служб и руководителей муниципалитетов.