На Всемирном фестивале молодежи в Сочи прошли телемосты с ректорами вузов Башкирии

На стенде Башкортостана в Сочи на Всемирном фестивале молодежи прошли телемосты с ректорами и представителями ведущих вузов региона. Представители делегации республики и гости стенда могли задать свои вопросы касательно поступления, участия в проектных конкурсах и реализуемых программах.

А сами студенты могли поделиться эмоциями со своими преподавателями и рассказать, как проходит фестиваль. В один из дней гостем стенда стал первый заместитель министра просвещения страны Александр Бугаев, встретившийся со студентами Башкирского педуниверситета. Как оказалось, к республике он испытывает особо теплые чувства.