Как бойцам СВО из Башкирии принять участие в кадровой программе «Время героев»

Карьерный рост на госслужбе бойцам СВО. Первый поток новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев» стартовал 1 марта 2024 года. Подать заявку могут лица с гражданством России, высшим образованием, опытом управления людьми и не имеющие судимости.
Её выпускники в перспективе могут получить карьерный рост на госслужбе. Все участники, завершившие регистрацию на сайте времягероев.рф, получат возможность пройти онлайн-обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. О новом кадровом проекте Президент Владимир Путин сообщил в Послании Федеральному Собранию.
За первые сутки на участие в программе пришло более 14 тысяч заявок. Александр Ильтуганов одним из первых ушел добровольцем на СВО. Отслужил контракт. Работает юристом в компании. Но скоро снова собирается на передовую. Принять участие в программе «Время героев» – как выполнить еще один долг перед Родиной, считает боец. Поэтому и заявку подал, не раздумывая.