Как бойцам СВО из Башкирии принять участие в кадровой программе «Время героев»

Карьерный рост на госслужбе бойцам СВО. Первый поток новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев» стартовал 1 марта 2024 года. Подать заявку могут лица с гражданством России, высшим образованием, опытом управления людьми и не имеющие судимости.

Её выпускники в перспективе могут получить карьерный рост на госслужбе. Все участники, завершившие регистрацию на сайте времягероев.рф, получат возможность пройти онлайн-обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. О новом кадровом проекте Президент Владимир Путин сообщил в Послании Федеральному Собранию.