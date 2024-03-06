В Башкирии прошёл форум «Атайсал»

Район Башкортостана в энциклопедии, история на груди и забота о будущем. В Давлекановском районе прошёл форум «Атайсал». Участники рассказали о проектах, которые созданы для развития малой родины, при этом сохраняя традиции. Инициативы реализуют на собственные средства.

Энциклопедию Чишминского района переиздали уже в третий раз. Внутри – биографии земляков, ушедших и ныне живущих. Историю раньше писали не только в книгах, но и вышивали на нагрудниках. У каждого рода башкир были определённые узоры. Сегодня возрождают традиции.

История – это не только о прошлом, но и о будущем. На стратегической сессии о новых тенденциях обсуждали, как развивать территории, сохраняя традиции. А на секции о силе Отечества рассказывали об уже существующих проектах.

Об атайсале, или, если в переводе, о земле отцов, рассказывают и сами дети. В Бижбулякском районе в этом году в десятый раз пройдёт межрегиональный фестиваль чувашской культуры.

А вот духовенства, наоборот, объединяются. Представители конфессий собрались, чтобы обсудить общие проблемы – воспитание будущего поколения. Святые дела и у тех, кто далёк от религии. Столяр из Давлекановского района устраивает мастер-классы для детей.