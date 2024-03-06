В Уфе ребенок провалился в сугроб и едва не задохнулся

В Уфе во дворе дома на улице Габдуллы Амантая из снежной ямы достали ребенка без сознания.

Мальчик гулял со своим старшим братом, забрался на большой сугроб и провалился вниз. Под снегом местная детвора вырыла «снежные тоннели».

Исчезновение братишки старший заметил не сразу. Когда же младшего достали из снежной ямы, он уже был без сознания. Ребенка экстренно госпитализировали.

По информации пресс-службы управления гражданской защиты Уфы, пострадавшего обследовали, оказали медпомощь и отпустили домой.