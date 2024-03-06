Форум боевых искусств в Уфе собрал более тысячи участников

В Уфе прошел Межрегиональный форум боевых искусств. Соревнования собрали более тысячи участников Уральского и Приволжского федеральных округов. Турнир стал отборочным на предстоящие VI Евразийские игры.

Поддержка тренеров и болельщиков помогает добиться победы. Артем Александров занимается смешанными единоборствами. Но уже пробовал выступать в состязаниях по ушу и в панкратионе. Также сумел отобраться на межрегиональные соревнования. В форуме боевых искусств спортсмен участвует впервые. Мирослава Мухамедьянова пробует свои силы в рамках форума уже в третий раз. И цель у нее – стать призером турнира.

Соревнования в Уфе стали ключевым событием проекта. На протяжении месяца в городах и районах республики проходили соревнования по разным направлениям в рамках «Марафона боевых искусств». На межрегиональном форуме сильнейших выявляли в грэпплинге, всестилевом каратэ, боевом единоборстве комбат, ушу и не только.

Также в рамках игр состоялась пресс-конференция с участием организаторов турнира и руководителями Российского союза боевых искусств. Соревнования проходили одновременно на 15 площадках. А конкуренцию представителям республики составили гости Уральского и Приволжского федеральных округов.