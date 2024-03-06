Стало известно, сколько в Башкирии женщин

Специалисты Башстата посчитали, сколько в республике женщин. Интересную статистику они опубликовали к Международному женскому дню.

Фото №1 - Стало известно, сколько в Башкирии женщин

К началу 2023 года в Башкирии проживало 2,1 млн женщин (52,7% всего населения).

По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек (примерно 105-106 на 100). В старших возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности женщин: чем старше, тем больше. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2022 году составила для женщин — 78,3 года, для мужчин — 67,8 лет.

представители Башстата 

Женщины составляют практически половину трудовых ресурсов Башкирии, в составе занятых в экономике 47% женщин. Средний возраст работающей женщины — 41 год. Женщины участвуют практически во всех видах экономической деятельности.

При этом в структуре занятости женский труд преобладает в образовании (83,9% от занятых в данной сфере), в области здравоохранения и социальных услуг (83,3%), в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания (66,5%).

Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 38% (мужчины — 25,6%), среднее профессиональное образование — 49,7% (мужчины — 59,5%).

Почти половину студенчества составляют женщины. В вузах доля девушек составила 46%, в ссузах — 43%.

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