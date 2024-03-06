Стало известно, сколько в Башкирии женщин

По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек (примерно 105-106 на 100). В старших возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности женщин: чем старше, тем больше. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2022 году составила для женщин — 78,3 года, для мужчин — 67,8 лет.

представители Башстата