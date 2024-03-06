Бойцов после краткосрочного отпуска проводили из Уфы в зону СВО

Очередная группа бойцов после пребывания в краткосрочном отпуске отправилась в зону проведения спецоперации. В торжественной обстановке их провожали сегодня с площади перед «Уфа-Ареной».
Некоторые из наших ребят побывали дома уже во второй, а кто-то и в третий раз. По словам самих бойцов, они старались как можно больше времени провести со своими родными. Теперь с новыми силами они готовы снова встать в строй.
К военнослужащим обратился заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов. Он рассказал, что не так давно сам выезжал с гуманитарным конвоем в зону СВО.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: Ример Насретдинов