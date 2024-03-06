Бойцов после краткосрочного отпуска проводили из Уфы в зону СВО

Очередная группа бойцов после пребывания в краткосрочном отпуске отправилась в зону проведения спецоперации. В торжественной обстановке их провожали сегодня с площади перед «Уфа-Ареной».

Некоторые из наших ребят побывали дома уже во второй, а кто-то и в третий раз. По словам самих бойцов, они старались как можно больше времени провести со своими родными. Теперь с новыми силами они готовы снова встать в строй.

Победа будет за нами однозначно. Ребята все держатся, привыкли к боевым невзгодам. Дай бог всем вернуться здоровыми к своим семьям. Я думаю, так все и будет. Большое спасибо Радию Фаритовичу и всей республике за то, что для нас делают. Боец СВО, позывной «Гиза»

К военнослужащим обратился заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов. Он рассказал, что не так давно сам выезжал с гуманитарным конвоем в зону СВО.

Мы буквально три дня назад вернулись с того места, куда отправляются ребята. Доставили гуманитарную помощь. Очень большие отзывы от командиров полков руководству Республики Башкортостан. Главе Республики Башкортостан большие слова благодарности за неоценимую помощь, которую наша республика оказывает военнослужащим и мобилизованным. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Башкирии

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.