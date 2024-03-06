В Уфе прошёл республиканский чемпионат по борьбе на поясах

В Уфе прошёл чемпионат Республики Башкортостан по борьбе на поясах в вольном и классическом стилях, а также среди женщин. В столицу региона приехали более 100 участников из 20 команд республики – действительно сильнейшие борцы Башкортостана.
Один из победных бросков Дмитрия Ларюкова в финальной схватке в весовой категории до 68 килограммов. Больше 10 лет спортсмен занимался дзюдо, переехал из Татарстана, стал бороться на поясах и выступать за сборную Башкортостана. Сейчас у Дмитрия неплохой послужной список – бронза кубка мира, победы на чемпионатах России и Европы.
Ильнур Хафизов из Октябрьского в финале в весе до 57 килограммов тоже встретился с соперником из своего зала. Встреча шла очень ровно, какое-то время Ильнур проигрывал, затем сумел перевернуть ход схватки в свою пользу. Секретом своего успеха на соревнованиях, впрочем, Ильнур назвал везение.
Чемпионат республики Башкортостан является отборочным на кубок России, который пройдёт в конце марта в Рязани, а также на чемпионат России, он пройдет в Перми. В Уфу приехали действительно сильнейшие спортсмены из Уфы, Октябрьского, Туймазов и других городов. Освобождение получили только лидеры мирового уровня.
Всего медали на соревнованиях были разыграны в 21 весовой категории. Больше всего чемпионов республики вышло из спортивной школы «Батыр» города Уфы. Они завоевали 10 золотых медалей.