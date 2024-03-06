В Уфе прошёл республиканский чемпионат по борьбе на поясах

В Уфе прошёл чемпионат Республики Башкортостан по борьбе на поясах в вольном и классическом стилях, а также среди женщин. В столицу региона приехали более 100 участников из 20 команд республики – действительно сильнейшие борцы Башкортостана.

Один из победных бросков Дмитрия Ларюкова в финальной схватке в весовой категории до 68 килограммов. Больше 10 лет спортсмен занимался дзюдо, переехал из Татарстана, стал бороться на поясах и выступать за сборную Башкортостана. Сейчас у Дмитрия неплохой послужной список – бронза кубка мира, победы на чемпионатах России и Европы.

Финальная схватка, соперник хороший, вместе тренируемся в Уфе, друг друга знаем, поначалу у нас была примерно равная борьба, разведка шла, под конец наработанные фишки показывал, поэтому был впереди сегодня. Новые броски, которые в борьбе не показывал, получились у меня. Дмитрий Ларюков, победитель соревнований

Ильнур Хафизов из Октябрьского в финале в весе до 57 килограммов тоже встретился с соперником из своего зала. Встреча шла очень ровно, какое-то время Ильнур проигрывал, затем сумел перевернуть ход схватки в свою пользу. Секретом своего успеха на соревнованиях, впрочем, Ильнур назвал везение.

Мы с ним давно боремся, с одного зала вместе тренируемся, друг друга знаем, каждый раз борьба идёт до конца, приёмы знаем, из-за этого тяжелее становится. Мне, кажется, просто повезло. Ильнур Хафизов, победитель соревнований

Чемпионат республики Башкортостан является отборочным на кубок России, который пройдёт в конце марта в Рязани, а также на чемпионат России, он пройдет в Перми. В Уфу приехали действительно сильнейшие спортсмены из Уфы, Октябрьского, Туймазов и других городов. Освобождение получили только лидеры мирового уровня.

Про уровень – высокий уровень, некоторые ведущие спортсмены Дмитрий Балянов, Артур Зулькарнаев они на сегодняшний день травмированы, присутствуют, но не борются, надеемся, что к маю восстановятся и будут представлять. Я их освободил, они лидеры, не только в республике, но в России и в мире. Рустам Зиякаев, президент федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан