В Уфе прошли соревнования по универсальному бою

В Уфе прошло первенство Республики по универсальному бою в дисциплине «средства защиты». Соревнования проводились впервые и участие в нём приняли юноши и девушки не старше 17 лет. Конкуренцию уфимцам составили гости из Мелеуза и Нефтекамска. Всего более 70 атлетов.

Все они – воспитанники спортшкол по ММА, грэпплингу, рукопашному, абсолютно реальному бою, и другим видам единоборств. Соревнования среди младших юношей проходили в кимоно и без.

Участники оспаривали право попадания в состав сборной республики по отдельным дисциплинам. По итогам соревнований победители в своих возрастах и весовых категориях представят Башкортостан на первенстве России, которое пройдет в конце марта в Перми.