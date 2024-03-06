Батутисты из Башкирии завоевали медали на чемпионате и первенстве ПФО

Батутисты из Башкортостана завоевали медали на чемпионате и первенстве Приволжского Федерального округа. Соревнования проходили в Тольятти. Там спортсмены принимали участие в четырёх дисциплинах. Всего за медали боролись около 300 батутистов из семи регионов. Честь нашей республики защищали 36 спортсменов от 9 лет и старше 16.
На тренировках Владислав Килюшев умеет найти подход к каждому своему воспитаннику – подскажет, исправит и покажет. Это и помогло башкирским батутистам отличиться на окружных стартах.
На окружных соревнованиях спортсмены выступали в прыжках на двойном минитрампе, акробатической дорожке, на батуте и в синхронных прыжках. Условий для подготовки одной из этих дисциплин у спортсменов нет. Однако, несмотря на это, Илье Павлову удалось завоевать бронзу именно в синхронных прыжках. Войти в тройку ему удалось и на акробатической дорожке.
Марие Гаевой из Уфы не удалось войти в призы, она заняла лишь 12 место. На этих соревнованиях спортсменка выступала в одной дисциплине – в прыжках на акробатической дорожке.
Таир Каюмов занимается прыжками на батуте уже 7 лет. За это время он неоднократно становился победителем и призёром разных турниров. В Тольятти Таир выступил в двух дисциплинах – на двойном минитрампе и на акробатической дорожке.
По итогам соревнований сборная республики заняла третье командное место во всех дисциплинах. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России в Сочи, а батутисты старше 16 лет в апреле отправятся на кубок Ярослава Мудрого. Там у них будет возможность выполнить норматив мастера спорта России.