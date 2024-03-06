Батутисты из Башкирии завоевали медали на чемпионате и первенстве ПФО

Батутисты из Башкортостана завоевали медали на чемпионате и первенстве Приволжского Федерального округа. Соревнования проходили в Тольятти. Там спортсмены принимали участие в четырёх дисциплинах. Всего за медали боролись около 300 батутистов из семи регионов. Честь нашей республики защищали 36 спортсменов от 9 лет и старше 16.

На тренировках Владислав Килюшев умеет найти подход к каждому своему воспитаннику – подскажет, исправит и покажет. Это и помогло башкирским батутистам отличиться на окружных стартах.

Хочу сравнить эти соревнования с предыдущем годом. В том году у нас в целом количество медалей было в личных выступлениях такое же, но в командных в этом году, прям хорошо выступили. У нас получилось четыре призовых командных места, правда, все третьи места. Владислав Килюшев, директор федерации прыжков на батуте Республики Башкортостан

На окружных соревнованиях спортсмены выступали в прыжках на двойном минитрампе, акробатической дорожке, на батуте и в синхронных прыжках. Условий для подготовки одной из этих дисциплин у спортсменов нет. Однако, несмотря на это, Илье Павлову удалось завоевать бронзу именно в синхронных прыжках. Войти в тройку ему удалось и на акробатической дорожке.

Я бы мог лучше выполнить свои комбинации, но слишком сильно запереживал и не сделал просто. Илья Павлов, бронзовый призёр первенства Приволжского Федерального округа

Марие Гаевой из Уфы не удалось войти в призы, она заняла лишь 12 место. На этих соревнованиях спортсменка выступала в одной дисциплине – в прыжках на акробатической дорожке.

Комбинации у соперников достаточно сильные, но я тоже от них стараюсь не отставать, пытаюсь выполнить как можно больше трудность. Мария Гаева, участница первенства Приволжского Федерального округа

Таир Каюмов занимается прыжками на батуте уже 7 лет. За это время он неоднократно становился победителем и призёром разных турниров. В Тольятти Таир выступил в двух дисциплинах – на двойном минитрампе и на акробатической дорожке.

Мне очень понравился результат, потому что выступил на дорожке все три комбинации стабильно, но по сложности не прошёл дальше. На минитрампе стал финалистом и там тоже не удалось взять призовое. Таир Каюмов, бронзовый призёр первенства Приволжского Федерального округа