Яна Терегулова стала победителем чемпионата мира по водным видам спорта

Яна Терегулова из Башкортостана стала победителем и призёром чемпионата мира по водным видам спорта серии Masters. Так её медальная копилка пополнилась ещё пятью наградами, одну из которых она подарит тренеру.

Задание от наставника и можно приступать к работе. Рабочий день спортсменки и ее тренера начинается в 5:30 утра. В 7 ровно обе уже в бассейне. Тренировки проходят ежедневно. Как результат – заслуженные медали чемпионата мира по водным видам спорта серии Masters. Соревнования проходили в Дохе, Яна Терегулова выступала в нейтральном статусе и завоевала там пять наград.

Сейчас трудно поверить, что всего этого могло и не быть. Девушка с детства занималась плаванием и современным пятиборьем. Тренировалась у заслуженного тренера России Игоря Шохова и олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. Но в 15 лет у Яны обнаружили проблемы с сердцем и следующие 12 лет она вообще не тренировалась. Поборов недуг, вернулась в спорт только в 27. Пришла к Елене Морозовой своему нынешнему наставнику и поставила перед собой задачу стать мастером спорта. А спустя ещё три года цель была достигнута.