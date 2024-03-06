В Уфе ВК «Урал» начал проводить уроки для школ

Уфимский «Урал» начал серию уроков волейбола в школах столицы республики. Накануне женская команда «Уфимочка-УГНТУ» посетила гимназию номер 16. Профессиональные волейболистки клуба провели урок с изучением основ игры, техник ударов и тактики командной работы.

Игроки «Уфимочки» делились своим опытом и секретами успеха, вдохновляя молодое поколение на занятия спортом и достижение новых высот. Урок посетил главный тренер команд Владислав Макаров, а также игроки «Уфимочки» Арина Пайрамова, Владислава Бондаренко, Валерия Сорокина и Дарья Корбасова. Команды системы волейбольного клуба «Урал» и дальше планируют проводить подобные уроки в школах Уфы.