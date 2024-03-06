Верховный суд Башкирии подвёл итоги работы за 2023 год

По суммарной служебной нагрузке – 90 дел в месяц на одного судью – наши районные суды на третьем месте в стране и на втором – в Приволжском федеральном округе. При этом от качества рассмотрения каждого дела зависит судьба человека, его вера в законность и справедливость. Высока нагрузка и у мировых судей – за прошлый год почти миллион гражданских, уголовных, административных дел и материалов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан