Верховный суд Башкирии подвёл итоги работы за 2023 год

В прошлом году судьи Башкортостана рассмотрели более 1 млн 300 тыс. дел и материалов. Только по одной инстанции рост составил почти 15%. В Верховном суде сегодня подвели итоги работы за 2023 год и поставили задачи на ближайший период. В мероприятии принял участие глава региона.
Радий Хабиров поблагодарил работников системы за добросовестный труд и подчеркнул, что республиканские органы власти продолжат оказывать содействие для отстаивания законных интересов жителей региона. По его словам, работа судьи требует не только глубокого знания законов, но и высоких моральных качеств.
Как отметил Радий Хабиров, важнейший приоритет – поддержка и защита участников специальной военной операции. Законодательство предусматривает возможность приостановления производства по делу, если его сторона участвует в боевых действиях. На СВО служит и сотрудник Верховного суда.
В прошлом году сделан значительный шаг вперед в вопросе информатизации судебной деятельности. Участники процессов могут подать документы и провести ознакомление с судебными делами в личном кабинете на портале «Правосудие» через подразделения МФЦ.
Как раз за счёт сокращения бумажного документооборота в общей сложности удалось сэкономить 10 млн рублей. По словам председателя Верховного суда республики Раиля Шайдуллина, среди гражданских дел самыми «популярными» являются иски, связанные с взысканием сумм по договорам займа и кредитам. Среди уголовных дел почти половина – преступления небольшой тяжести.