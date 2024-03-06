В Башкирии определили лучшие предприятия для работающих мам

В Башкортостане определили лучшие предприятия для работающих мам. Сегодня в Уфе наградили победителей республиканского конкурса, а также обсудили вопросы поддержки семей с детьми, предоставления льгот и гарантий. Конкурс проводится ежегодно, его основная задача – стимулировать работодателей создавать комфортные условия для сотрудниц, у которых есть дети. Речь как о представителях бизнеса, так и о госучреждениях.

Хочется от имени правительства, от имени всех министров сказать большое спасибо таким работодателям, руководителям, которые защищают интересы обычного работника. Самое главное надо учесть, что это ещё и женщина, работающая мама. То есть что делается для благополучия здоровья и каждой семьи – это неоценимый вклад именно со стороны руководителей предприятий. Мы стараемся со своей стороны, конечно же, во-первых, благодарить руководителей. Что касается финансовой поддержки из бюджета, то, конечно же, пока прямые такие субсидии не предусмотрены, но наши ведущие предприятия могут пользоваться всеми налоговыми льготами, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и нашим республиканским законодательством и претендовать на субсидии, если они участвуют в соответствующих республиканских программах.  

Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Среди призеров представители медицинской отрасли, нефтянки, ветеринарии и не только. В бюджетной сфере, например, почти 80% сотрудников – женщины. Крайне важно создать условия для эффективного и оптимального сочетания ими профессиональных и семейных обязанностей.

Если женщина приходит на работу, и она спокойна за своего ребёнка, за свою семью, у неё решены вопросы с детским отдыхом, со здоровьем своей семьи, то у этого предприятия гораздо более высокая производительность. Женщина определяет климат в семье.  

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Уфимская волна
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