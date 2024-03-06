В Башкирии определили лучшие предприятия для работающих мам

Хочется от имени правительства, от имени всех министров сказать большое спасибо таким работодателям, руководителям, которые защищают интересы обычного работника. Самое главное надо учесть, что это ещё и женщина, работающая мама. То есть что делается для благополучия здоровья и каждой семьи – это неоценимый вклад именно со стороны руководителей предприятий. Мы стараемся со своей стороны, конечно же, во-первых, благодарить руководителей. Что касается финансовой поддержки из бюджета, то, конечно же, пока прямые такие субсидии не предусмотрены, но наши ведущие предприятия могут пользоваться всеми налоговыми льготами, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и нашим республиканским законодательством и претендовать на субсидии, если они участвуют в соответствующих республиканских программах.

Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан