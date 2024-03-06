В Башкирии определили лучшие предприятия для работающих мам

В Башкортостане определили лучшие предприятия для работающих мам. Сегодня в Уфе наградили победителей республиканского конкурса, а также обсудили вопросы поддержки семей с детьми, предоставления льгот и гарантий. Конкурс проводится ежегодно, его основная задача – стимулировать работодателей создавать комфортные условия для сотрудниц, у которых есть дети. Речь как о представителях бизнеса, так и о госучреждениях.
Среди призеров представители медицинской отрасли, нефтянки, ветеринарии и не только. В бюджетной сфере, например, почти 80% сотрудников – женщины. Крайне важно создать условия для эффективного и оптимального сочетания ими профессиональных и семейных обязанностей.