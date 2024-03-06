В Уфе в преддверии 8 Марта ректор УУНиТ встретился с сотрудницами вуза

Наука не помеха женскому счастью. Аспиранткам УУНиТ хватает времени и на свои проекты, и на личную жизнь. А условия, которые для них созданы, позволяют уверенно идти к намеченной цели.

В руках этих молодых людей не просто игрушки. Крупнейшие промышленные компании страны заказывают им форматы презентаций своих предприятий для молодёжи и подростков. Ещё со школьной скамьи дети могут выбрать себе будущую профессию.

Всероссийский образовательный проект родился в 2017 году. И на сегодняшний день в нём приняли участие 18 тыс. детей и 500 учителей из 40 регионов России. Авторы придумали около 20 оригинальных форматов, при помощи которых любое предприятие страны может доступно рассказать подросткам о своём производстве. Работу уфимских разработчиков высоко оценили на федеральном уровне.

Воспользоваться программой могут и дети сотрудников университета. В преддверии Международного женского дня ректор УУНиТ Вадим Захаров встретился с сотрудниками вуза – мамами, воспитывающими трёх и более детей. В Уфимском университете 115 семей имеют статус многодетных. В центре внимания госполитики – поддержка семей, материнства и детства. Одна из участниц встречи с юмором отметила, что многодетные мамы – женщины универсальные, и даже дети у них рождаются строго в каникулы.

А в этой лаборатории создают будущее для всей страны. Аспирантка Уфимского университета науки и технологий и по совместительству младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории разрабатывает перестраиваемый излучатель оптических вихревых пучков на основе фотонных интегральных схем. И если для кого-то это просто набор слов, для молодого учёного дело всей жизни, результатов которого уже ждут крупнейшие предприятия не только России, но и зарубежья.