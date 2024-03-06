В Башкирии более 93% опрошенных жителей планируют принять участие в выборах Президента

Более 93% из опрошенных жителей республики планируют принять участие в предстоящих выборах Президента страны. В регионе завершилась реализация федерального проекта «ИнформУИК». Суть его в поквартирном обходе и информировании граждан. Также сегодня по всей стране начали свою работу участковые избирательные комиссии.

Подготовка к выборам выходит на финишную прямую. Голосование за кандидатов в выборе Президента страны состоится уже на следующей неделе. Избиратели, которые планировали уехать в это время, сделать свой выбор могут из любой точки страны. Закрепиться за другим участком можно через территориально-избирательную комиссию, МФЦ или портал «Госуслуги», обязательно при этом наличие паспорта. Сделать это нужно до 11 марта.

Члены избирательный комиссии получили бюллетени. Обязательная процедура – их пересчёт. Для каждого муниципалитета количество разнится в зависимости от числа избирателей. К слову, по уважительной причине можно проголосовать и дома. Сообщить об этом нужно до 14 часов 17 марта.