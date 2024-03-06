Служба новостей телеканала БСТ организовала акцию в поддержку участников СВО

Служба новостей телеканала БСТ решила поддержать участников специальной военной операции и организовать акцию по сбору средств для покупки квадрокоптера. С помощью дронов командиры видят всю картину в режиме реального времени, принимают быстрые и точные решения.

На собранные средства по просьбам бойцов для мотострелкового полка «Башкортостан» будет приобретен квадрокоптер DJI Mavic 3. Идею подал наш коллега, который в декабре прошлого года отправился в зону СВО. Сбор начался. Сотрудники службы новостей уже присоединились к акции. Внести свой вклад может каждый. Реквизиты для помощи можно найти ниже.