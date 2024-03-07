В Уфе Эльвира Аиткулова встретилась с юнармейцами и кадетами

Уфимские юнармейцы и учащиеся кадетских классов встретились с председателем президиума Всемирного курултая башкир, депутатом Госдумы России Эльвирой Аиткуловой. Она рассказала о законотворческой деятельности депутатов нижней палаты парламента страны, законах, которые реализуются в сфере образования на разных уровнях.

Со многими из них юнармейцы уже знакомы. К примеру, они с нетерпением ждут возвращения уроков труда. Кроме того, школьники поинтересовались у Эльвиры Аиткуловой деятельностью комитетов Госдумы и задавали вопросы по грядущему юбилею Уфы.