Жуткая авария на границе Башкирии: погибла почти вся семья

Страшное ДТП произошло в Челябинской области недалеко от границы с Башкирией.
По информации Управления ГИБДД Челябинской области, молодой водитель иномарки пошел на обгон на повороте. При этом обзор встречной полосы ему был не доступен.
Опасный маневр привел к столкновению с ВАЗ-21102, который двигался по своей полосе во встречном направлении.
В результате аварии погибли практически все члены многодетной семьи, которые находились в отечественной легковушке: 42-летний мужчина, его супруга, 7-летняя дочь и трехмесячный сын.
Четырехлетний сын остался жив. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.
Фото: ГИБДД по Челябинской области