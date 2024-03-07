Жуткая авария на границе Башкирии: погибла почти вся семья

Страшное ДТП произошло в Челябинской области недалеко от границы с Башкирией.

По информации Управления ГИБДД Челябинской области, молодой водитель иномарки пошел на обгон на повороте. При этом обзор встречной полосы ему был не доступен.

Опасный маневр привел к столкновению с ВАЗ-21102, который двигался по своей полосе во встречном направлении.

В результате аварии погибли практически все члены многодетной семьи, которые находились в отечественной легковушке: 42-летний мужчина, его супруга, 7-летняя дочь и трехмесячный сын.

Четырехлетний сын остался жив. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.