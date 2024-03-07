В Уфе в отделении МФЦ можно поставить автомобиль на учет без предварительной записи

Новация для автолюбителей. Поставить автомобиль на учет, внести изменения в регистрационные данные или снять транспортное средство с учета теперь можно без предварительной записи. Такой услугой можно воспользоваться в отделении МФЦ в торговом центре «Аркада».
Обратиться могут физлица, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания в России, и индивидуальные предприниматели, являющиеся владельцами транспортных средств. Также сотрудники МФЦ помогут оформить дополнительные сопутствующие услуги по выдаче номеров.