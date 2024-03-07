В Башкирии в волонтерский штаб им. Шаймуратова поступило более 13 тыс. обращений

В волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова поступило уже более 13 тысяч обращений. Заявки связаны с оказанием помощи семьям участников СВО и отправкой посылок на передовую.

На заседании члены координационного совета добровольческого центра рассмотрели решение бытовых проблем и сошлись во мнении о необходимости выстраивания более прозрачных и автоматизированных механизмов. Кроме того, прозвучало предложение об усилении социальных гарантий волонтерам, работающим в зоне СВО.