В Улу-Теляке открыли мемориальную доску участнику СВО Максиму Медведеву

В школе села Улу-Теляк Иглинского района открыли мемориальную доску в память об участнике СВО Максиме Медведеве. Он погиб в марте 2022 года при выполнении боевых задач. После прохождения срочной службы Максим принял решение стать кадровым военным. Окончил школу танкистов.

За время службы был награждён медалями «За службу на Северном Кавказе», «За ратную доблесть». Орденами Мужества и генерала Шаймуратова был награжден уже посмертно. В одном из классов школы, где учился солдат, появилась и «Парта героя», где размещена информация о его биографии и подвиге.