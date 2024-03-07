В Башкирии прошел фестиваль зимней рыбалки

В Хайбуллинском районе прошел фестиваль зимней рыбалки. Его участниками стали 57 любителей рыбной ловли. Причем на льду Акъярского водохранилища собрались также представители Баймакского и Бурзянского районов, Сибая и Оренбургской области.

На фестиваль приезжали целыми семьями. С удочками на льду можно было встретить и женщин. У каждого рыбака была своя ограниченная территория, а вот количество пробуриваемых лунок было не ограничено. Победителей выявили по весу улова. Ими стали представители Сибая.