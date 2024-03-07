В Уфе врачи спасли годовалого ребенка с саморезом в желудке

В Уфе специалисты больницы скорой медицинской помощи достали саморез из двенадцатиперстной кишки годовалого малыша. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Мальчик находился дома без присмотра взрослых, нашел саморез 1,5 см и проглотил его. Неладное родителя заметили только через час после случившегося и привезли ребенка в больницу скорой медицинской помощи.

Рентген показал наличие инородного тела в желудке. В отделении детской хирургии маленькому пациенту под наркозом извлекли саморез из двенадцатиперстной кишки.

Своевременное извлечение инородного тела позволило предотвратить возможные осложнения у ребенка, отметил Айрат Рахматуллин.