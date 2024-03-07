В Уфе осудят мужчину, который зарезал своего коллегу во время конфликта

Трагедия случилась в Уфе в доме на улице Нечаева, где жили строители. Установлено, что двое рабочих сильно повздорили. Во время конфликта один обвинил другого в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, обвиняемый схватил нож и ударил им своего обидчика в руки, ноги и плечо.

На место ЧП выехали медики, но к их приезду потерпевший скончался.