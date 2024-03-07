В Уфе осудят мужчину, который зарезал своего коллегу во время конфликта

Трагедия случилась в Уфе в доме на улице Нечаева, где жили строители. Установлено, что двое рабочих сильно повздорили. Во время конфликта один обвинил другого в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фото №1 - В Уфе осудят мужчину, который зарезал своего коллегу во время конфликта

Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, обвиняемый схватил нож и ударил им своего обидчика в руки, ноги и плечо.

На место ЧП выехали медики, но к их приезду потерпевший скончался.

Обвиняемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия. На время расследования он будет находиться под стражей.

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