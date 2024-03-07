Госдума одобрила законопроект, контролирующий необоснованное повышение цен

Кроме того, цены на отечественные товары на внутреннем рынке отвяжут от индикаторов мировых товарных рынков. Сейчас общемировые цены растут, в том числе из-за санкций со стороны недружественных стран. По мнению авторов законопроекта, это не должно отражаться на ценах внутри страны.