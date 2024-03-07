В Башкирии за пять лет появились 334 новых ФАПа

В республике за пять лет появились 334 новых фельдшерско-акушерских пункта. По их количеству регион – лидер по стране. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
На днях новый ФАП появился в деревне Нагретдиново Караидельского района. Здесь медицинскую помощь будут получать и жители соседнего села Янбатыровка. Здание возвели по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Всего в планах на этот год открыть еще 107 фельдшерско-акушерских пунктов, участковую больницу, 19 амбулаторий.