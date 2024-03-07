В Правительстве Башкирии обсудили предстоящее половодье

В зоне подтопления могут оказаться 313 населённых пунктов, в которых проживает свыше 86 тысяч человек. Республика готовится к половодью с учётом наихудшего сценария. Вопросы, связанные с паводком и предстоящим пожароопасным сезоном, сегодня обсудили в Правительстве Башкортостана.