Башкирия поднялась на восьмое место в рейтинге цифровой трансформации

За три года Башкортостан в рейтинге регионов-лидеров цифровой трансформации поднялся с 39-го места на восьмое. Об этом рассказали в ходе подведения итогов деятельности регионального Министерства цифровых технологий. Руководитель ведомства Геннадий Разумикин также поделился положительной динамикой прироста пользователей электронных госуслуг более чем на 4%.
Премьер-министр Андрея Назаров поручил обеспечить региону активное участие в мероприятиях анонсированного национального проекта «Экономика данных», с учетом уже наработанных заделов включиться в создание цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.
В регионе также реализуется программа устранения цифрового неравенства, согласно которой до 30 года интернет проведут в 1200 населенных пунктов.