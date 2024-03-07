Башкирия поднялась на восьмое место в рейтинге цифровой трансформации

За три года Башкортостан в рейтинге регионов-лидеров цифровой трансформации поднялся с 39-го места на восьмое. Об этом рассказали в ходе подведения итогов деятельности регионального Министерства цифровых технологий. Руководитель ведомства Геннадий Разумикин также поделился положительной динамикой прироста пользователей электронных госуслуг более чем на 4%.