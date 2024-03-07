В Уфе общественники обсудили вопросы наблюдения за ходом предстоящих выборов

В Уфе прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Президента России. Члены и эксперты встретились с руководителями региональных штабов поддержки кандидатов на пост главы государства.

Темой обсуждения стали программы кандидатов, обновленный «золотой стандарт» по общественному наблюдению. Кроме того, на базе уфимского Конгресс-холла будет работать Центр общественного наблюдения. Туда будет стекаться информация со всех избирательных участков.