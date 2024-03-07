В Башкирии осужденные женщины выращивают тюльпаны

В Стерлитамаке осужденные женщины вырастили более двух тысяч тюльпанов. Теплицы расположены на участке колонии-поселения при ИК-21. Такое количество именно этих цветов здесь распустились впервые.

Тюльпаны выращены из луковиц разных сортов. За ними ухаживают и поддерживают определенную температуру отбывающие здесь наказание женщины. Времени освоить процесс у них было достаточно. Но вся работа проходит под контролем главного технолога.