Юная шахматистка из Башкирии стала чемпионкой ПФО

Золото на окружном первенстве по шахматам. Чемпионкой Приволжского федерального округа среди девочек до девяти лет стала Реана Кинзябулатова из уфимского клуба «Толпар». Для юной уфимской звездочки это уже вторая награда на первенстве округа – до это она завоевала серебро в композиции.