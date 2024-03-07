Юная шахматистка из Башкирии стала чемпионкой ПФО

Золото на окружном первенстве по шахматам. Чемпионкой Приволжского федерального округа среди девочек до девяти лет стала Реана Кинзябулатова из уфимского клуба «Толпар». Для юной уфимской звездочки это уже вторая награда на первенстве округа – до это она завоевала серебро в композиции.
Еще одна представительница клуба Сафина Сатдыкова заняла шестое место. Шестилетний Марсель Гатин вошел в восьмерку лучших в соревновании мальчиков до девяти лет. Здесь за победу боролись 54 человека, уфимец был одним из самых юных среди участников первенства.