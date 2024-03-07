Боец СВО из Башкирии поблагодарил девочку за письмо, ставшее для него талисманом

Школу села Елимбетово Стерлибашевского района имени Героя Советского Союза С.Х. Хасанова посетил участник спецоперации из Башкирии с позывным «Леший». Он приехал, чтобы познакомиться со школьницей Разалией Кумушбаевой, рассказывает издание «Стерлибашевские родники».

Учащиеся с первых дней СВО поддерживают наших воинов, пишут им трогательные письма, сами делают талисманы и обереги.

«Леший» получил одно из таких писем. В мае прошлого года мужчина отправился добровольцем на передовую. Перед отъездом он получил тактический рюкзак, с принадлежностями от волонтерского штаба имени М. Шаймуратова, где и лежало письмо солдату от Разалии Кумушбаевой. В письме девушка рассказала о себе, пожелала бойцу и его товарищам скорейшего возвращения домой с победой.

Военнослужащего так впечатлило письмо Розалии, что, когда приехал в очередной отпуск, сразу же пошел к школьникам в гости. Он рассказал, что письма, которые наши солдаты получают со всех уголков нашей страны, придают бойцам сил и уверенности в победе.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

В октябре прошлого года Главой Башкирии Радием Хабировым подписан указ о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проходящих военную службу. В соответствии с документом, граждане, которые были призваны на СВО по мобилизации, либо подписавшие контракт после 10 ноября 2023 года получают дополнительную выплату в размере 100 тысяч рублей.

В октябре прошлого года минимальный оклад бойцов в зоне СВО повысился до 210 тысяч рублей. Те, кто заключил контракт, получают единоразовую выплату от минобороны страны в размере 195 тысяч рублей. Кроме того, меценаты Уфы и других городов Башкирии выплачивают подписавшим контракт разовую выплату 100 тысяч рублей.

Таким образом, размер единовременной выплаты бойцам-контрактникам с учетом новой республиканской выплаты составит порядка 400 тысяч рублей.