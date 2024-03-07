В Башкирии подростка четыре года истязал отчим

В Ишимбае в приют отправили подростка, которого четыре года истязал отчим. Об этом сообщили в городском комитете по делам несовершеннолетних.

В социальных сетях широко распространилась информация о том, что местный житель несколько лет систематически избивал 14-летнего приёмного сына. В частности, мужчина бил подростка в область паха, чтобы избавить от «дурной привычки». После очередного избиения мальчик сбежал к родственнице, которая и обратилась в полицию.