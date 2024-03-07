В Башкирии мужчина сжёг тело убитого родственника в печи

С 27 по 31 октября мужчина проводил время за распитием спиртных напитков с 60-летним родственником. Между ними произошёл конфликт – сельчанин не отпустил хозяина дома в магазин из-за сильного опьянения. В порыве злости мужчина ударил родственника мачете. На следующий день он расчленил тело убитого и сжёг в печи.