Радий Хабиров поздравил женщин Башкортостана с 8 Марта

Дорогие наши милые женщины! Искренне от души поздравляю вас с красивым праздником Весны – Международным женским днём! Всё, к чему вы прикасаетесь, любое дело, которому вы себя посвящаете, приобретает особую красоту. С вами связаны самые главные для нас ценности – любовь, верность, тепло семейного очага. Как отметил Президент нашей страны в своём недавнем, очень значимом Послании, большая многодетная семья должна стать для нас нормой, ориентиром всей государственной стратегии. Для повышения качества жизни семей с детьми, поддержки рождаемости в Год семьи будет запущен новый национальный проект «Семья».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан