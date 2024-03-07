Радий Хабиров поздравил женщин Башкортостана с 8 Марта

Красной ковровой дорожкой и с цветами, встречали как настоящих звезд. В Конгресс-холле «Торатау» сегодня состоялось торжественное собрание, посвящённое международному женскому дню. Учителя, врачи, руководители и простые работницы. В независимости от профессии и статуса все они собрались в одном зале. Особое внимание мамам и супругам участников СВО.

Всего на торжественное собрание пришло несколько сотен женщины. С наступающим праздником самых милых и очаровательных, поздравил Глава Башкортостана.

Дорогие наши милые женщины! Искренне от души поздравляю вас с красивым праздником Весны – Международным женским днём! Всё, к чему вы прикасаетесь, любое дело, которому вы себя посвящаете, приобретает особую красоту. С вами связаны самые главные для нас ценности – любовь, верность, тепло семейного очага. Как отметил Президент нашей страны в своём недавнем, очень значимом Послании, большая многодетная семья должна стать для нас нормой, ориентиром всей государственной стратегии. Для повышения качества жизни семей с детьми, поддержки рождаемости в Год семьи будет запущен новый национальный проект «Семья».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров вручил представительницам прекрасного пола государственные награды. Для виновниц торжества сегодня организовали и праздничный концерт, который добавил участницам торжества весеннего настроения.

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