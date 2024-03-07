Радий Хабиров поздравил женщин Башкортостана с 8 Марта

Красной ковровой дорожкой и с цветами, встречали как настоящих звезд. В Конгресс-холле «Торатау» сегодня состоялось торжественное собрание, посвящённое международному женскому дню. Учителя, врачи, руководители и простые работницы. В независимости от профессии и статуса все они собрались в одном зале. Особое внимание мамам и супругам участников СВО.
Всего на торжественное собрание пришло несколько сотен женщины. С наступающим праздником самых милых и очаровательных, поздравил Глава Башкортостана.
Радий Хабиров вручил представительницам прекрасного пола государственные награды. Для виновниц торжества сегодня организовали и праздничный концерт, который добавил участницам торжества весеннего настроения.